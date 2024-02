Lindbergh, Algebris supera soglia rilevante del 5%

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato sul mercato EGM ed attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations), per l’offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore del Waste Management – Circular Economy, rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte didi aversociale.Agebris infatti ha dichiarato di detenere, in data 28 febbraio 2024,, pari al 5,06% del capitale. Gli altri azionisti di riferimento sono Pibes S.r.l. che detiene 2.436.424 azioni pari al 28,67% del capitale, Pinvest S.r.l. che detiene 1.740.424 sìazioni pari al 20,48% del capitale e Livingston S.r.l. con 1.153.152 azioni pari al 13,57% del capitale.