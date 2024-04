Fineco, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,69 euro

FinecoBank

(Teleborsa) - L'diha approvato ildell'esercizio 2023 e la distribuzione di ununitario pari a 0,69 euro per azione, che sarà messo in pagamento il giorno 22 maggio 2024 con data di stacco della cedola il giorno 20 maggio 2024. Saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 21 maggio 2024.I soci hanno anche: approvato la Relazione sulla politica in materia di2024; espresso voto favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023; approvato il Sistema Incentivante 2024 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante; ha approvato il Piano di incentivazione di Lungo Termine 2024 - 2026 per Dipendenti; ha approvato il Sistema Incentivante 2024 per i Consulenti Finanziari identificati come Personale più rilevante; autorizzato l'al servizio del Sistema Incentivante 2024 dedicato ai Consulenti Finanziari; delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberarea servizio dei sistemi incentivanti per i Dipendenti.