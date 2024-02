LSEG, buyback fino a 1 miliardo di sterline da consorzio Blackstone/Thomson Reuters

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Il(LSEG) ha registrato un(escluse recoveries) di 8 miliardi di sterline nel 2023, in crescita del 7,8% rispetto al 2022, verso il limite superiore dell'intervallo di guidance del 6%-8%. L'è stato in crescita dell'8,6%; escludendo l'impatto delle voci legate al cambio, il margine EBITDA è stato del 47,7%, in linea con la guidance. L'è stato pari a 323,9 pence, in aumento dell'1,9% rispetto all'anno precedente e leggermente al di sotto del consenso degli analisti di 328,2."Il 2023 è stato un altro anno forte per LSEG - ha commentato il- Abbiamo continuato il nostro track record di crescita su vasta scala, nonostante un contesto incerto, e abbiamo. Abbiamo inoltre migliorato significativamente i nostri prodotti e servizi, rafforzato ulteriormente il nostro gruppo dirigente e compiuto grandi progressi nella creazione di una cultura ad alte prestazioni in tutta l'organizzazione".LSEG propone undi 79,3 pence per azione sommato all'acconto sul dividendo di 35,7 pence, per un dividendo totale di 115 pence per azione, in crescita del 7,5%.La società segnala 1,2 miliardi di sterline restituiti tramite riacquisti nel 2023 e prevede di eseguire, con l'intenzione di acquisirli direttamente dal consorzio Blackstone/Thomson Reuters.