Banco BPM e sindacati trovano intesa su premio produttività 1.800 euro a dipendenti

(Teleborsa) -, nella giornata del 29 febbraio 2024, hannoche confermano ladel Gruppo.Per valorizzarne l’impegno e la dedizione è stata sottoscrittaun’intesa che prevede il riconoscimento di, incrementato ulteriormente rispetto al 2022 (1.500 euro), destinato al personale inquadrato nelle aree professionali e nei quadri direttivi, anticipando la possibilità di fruizione dei servizi a partire dal prossimo mese di maggio.Oltre a questo premio sono statidel gruppo, da destinare a una progressivatuttora esistenti in particolare. L’incremento economico riveniente da questi due accordi corrisponde al 40% anno su anno.È stato raggiunto inoltre unche prevede la costituzione di unaincaricato di definire una normativa di riferimento in ambito welfare.A conferma dell’attenzione alla persona e alla migliore gestione dei tempi vita e lavoro è stata altresì sottoscritta. Infine, da segnalare anche l’accordo in tema diche conferma la centralità della formazione quale elemento fondamentale per la valorizzazione e la crescita delle persone."L’accordo siglato oggi in tema di premio welfare, che vede l’incremento del valore complessivo dello stesso rispetto allo scorso anno, costituisce un riconoscimento concreto che il gruppo ha voluto attribuire all’impegno delle persone di Banco BPM, che hanno dato un contributo essenziale per ottenere i risultati straordinari conseguiti nello scorso esercizio", ha commentato, responsabile Risorse Umane di Banco BPM."Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto al termine di una trattativa molto lunga e difficoltosa nel corso della quale si è più volte rischiata la rottura", ha dichiarato il coordinatore della FABI nel gruppo Banco BPM,, aggiungendo "riteniamo che questo pacchetto di accordi sia un giusto riconoscimento all’impegno delle colleghe e dei colleghi e che, oltre a consentire una sempre migliore conciliazione tempi di vita/lavoro, porti quale importantissimo valore aggiunto l’inizio del percorso di armonizzazioni welfare da tanto tempo auspicato"."Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto: un riconoscimento all’impegno e alla produttività dei lavoratori del Gruppo. Con questi accordi cominciamo anche a porre le basi per costruire, per la prima volta dopo tanti anni, un vero percorso di armonizzazione della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria del Gruppo", ha sottoliineato, segretaria responsabile Uilca del Gruppo Banco Bpm."Gli accordi raggiunti rappresentano un importante riconoscimento del contributo fornito dalle lavoratrici e dai lavoratori ai notevoli risultati ottenuti dal gruppo nel 2023 - dichiara, segretaria responsabile First Cisl Gruppo Banco Bpm - L'importo di 1.800 euro quale premio di produttività riflette l’eccezionale contributo delle persone ai risultati aziendali. Di rilevante importanza anche gli altri accordi sottoscritti: percorso welfare, formazione finanziata, giornate di sospensione volontaria, impegno a definire i criteri del futuro premio aziendale fruendo della fiscalità agevolata".