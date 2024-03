Cuchel (ANC): "Giù le mani dalla Cassa Ragionieri"

(Teleborsa) - "È sorprendente osservare come alcuni si affannino a inventare la presenza di lupi dove non ne esistono, autoconvincendosi di ergersi a difensori di un gregge che, in realtà, non corre alcun pericolo. Dimenticano che il numero di pecore sacrificate dai pastori supera di gran lunga quelle predate dai lupi". Con queste severe parole, presidente dell’le reazioni diffuse dopo la pubblicazione di un’"È altrettanto sorprendente notare come, all’nella nostra categoria - prosegue - qualcuno inizi a far aleggiare lo, un'ipotesi sempre smentita dai diretti interessati. Poi, incredibilmente, per anni, nessuno ne parla più, fino alla successiva scadenza elettorale"., di tutti i Colleghi iscritti al nostro Albo e per quanto le compete, tra le tante altre cose, verifica anche la solidità diche risultano ambedue ine senza alcun problema di stabilità. Per questo ci ha molto sorpreso leggere che per qualcuno così non è"."Se è comprensibile che chi non appartiene al settore economico ponga legittimamente delle domande (trattandosi di interrogativi e non di proposte),risultano le esternazioni di chi, evidentemente senza approfondire i fatti, solleva", sottolinea i presidente dell'ANC, aggiungendo "i pastori, evidentemente, ignorano che la, anziché su base triennale, permettendo così un".Cuchel ricorda anche che "- Ministero del Welfare, Covip, Corte dei Conti – i quali, tuttavia, hanno sempre doverosamente raccomandato una gestione oculata delle spese per confermare, anno dopo anno, la stabilità futura"."Eppure - aggiunge -, sarebbe bastato consultare l'ultimo bilancio tecnico (disponibile per il download sul sito della CNPR) per constatare che, nei prossimi 50 anni, ilnon scenderàdi euro, per poi risalire costantemente, grazie al fatto che l'ente, più di 20 anni fa, è stato"."Alla luce di queste riflessioni, appare chiaro che Cassa Ragionieri è l'antitesi del lupo che alcuni, ciclicamente, si ostinano a dipingere come minaccia. Lenon provengono dai fantasmi evocati da narrazioni mirate, ma piuttosto dalla diffusione di- conclude il numero uno di ANC -nella Categoria, cosa che ANC cerca sempre di evitare, essendo la sua missione la tutela di tutti i Colleghi, fino all’ultimo dei 120 mila iscritti".