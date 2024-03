Energia, Enea presenta la "casa" dell'efficienza

(Teleborsa) - Un ambiente virtuale e interattivo per formare e informare sulle migliori tecnologie per l’efficienza energetica: è l’obiettivo di “” (EMS) di ENEA, realizzata nell’ambito della campagna “” del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e presentata a Key, la fiera dell’energia in svolgimento a Rimini. Attraverso l’integrazione di, la creazione di scenari, l’utilizzo della realtà virtuale e del Metaverso, EnergyMetaSchool offre un’esperienza immersiva per esplorare e comprendere in dettaglio le pratiche innovative per la trasformazione sostenibile degli spazi residenziali.“Questo progetto si propone di sfruttare appieno il potenziale della realtà virtuale e del Metaverso per creare un cantiere-scuola all’avanguardia”, afferma, ricercatore ENEA del Dipartimento Efficienza energetica e responsabile del progetto. “Attraverso l’integrazione di esperienze virtuali immersive, simulazioni pratiche e approfondimenti teorici, vogliamo trasformare il modo in cui gli individui apprendono e in cui interagiscono con le sfide e le soluzioni nella riqualificazione energetica residenziale. L’obiettivo non è solo di informare, ma anche di promuovere azioni concrete e consapevoli per uno stile di vita più sostenibile”.Ilè inserito in un edificio di Borgo Pirelli a Milano, reso virtuale per consentire un’immersione coinvolgente e innovativa. Per accedere all’edificio basta collegarsi all’indirizzo energymetaschool.com, registrarsi e navigare sia in modalitàsia attraverso un visore VR per un’esperienza ancora più. La piattaforma consente di organizzare visite in autonomia o di partecipare a eventi guidati o live organizzati dall’ENEA. Inoltre, registrandosi alla newsletter, si potrà essere sempre aggiornati sulle innovazioni in tema di risparmio energetico.La struttura è disposta su più piani. Al primo livello c’è uno, pensato per gli studenti, i professionisti e le imprese, dove sono esposte le tecnologie più innovative nel settore dellasviluppate dall’in collaborazione con università e imprese leader nel settore. Oltre ai prototipi, questo spazio contiene esempi di tecnologie mature già presenti sul mercato. Ogni tecnologia è corredata dache contengono schede informative, materiali illustrativi e videointerviste agli sviluppatori e alle imprese.Ai piani superiori il visitatore trova ambienti arredati come in una normale, dove spiccano, però, tecnologie per l’efficienza energetica pensate proprio per illustrare i vantaggi della riqualificazione sostenibile.“In un momento cruciale per l’, educare e stimolare l’interesse diventa fondamentale. A differenza di settori come l’automotive, in quello dellamancano luoghi e occasioni in cui le persone possano vivere un’esperienza diretta. Per poter fare una scelta informata, devono avere la possibilità di valutare attentamente i vantaggi rispetto alla situazione attuale e di capire ciò che andranno a scegliere. Per questo motivo, abbiamo voluto mettere a disposizione dei vari attori dellauno spazio condiviso che possa servire a suscitare, promuovere l’apprendimento e stimolare l’interesse verso le pratiche avanzate di riqualificazione energetica’’, conclude Disi.