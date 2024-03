Intercos aggiorna su cyberattacco: siti operano con capacità sempre crescente

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha fornito un nuovo aggiornamento sugli sviluppi riguardanti l'attacco informatico che ha subito. La società continua a lavorare senza sosta per risolvere la situazione e per, si legge in una nota.Lesono le seguenti: i due sistemi ERP utilizzati dal gruppo (SAP e AS400) hanno ripreso la loro normale funzionalità; i siti web istituzionali e le applicazioni critiche (ad esempio, DEVEX, BPM, HFM) sono stati riattivati e, in tutto il mondo, sono progressivamente estesi a tutti i computer verificati come "clean"; a livello locale, i servizi stanno riprendendo la loro attività ordinaria.Come risultato di quanto sopra, durante la corrente settimana,, che varia da impianto ad impianto in base al livello di contaminazione dei sistemi. Ad oggi il monitoraggio del Dark Web non ha evidenziato alcuna pubblicazione di dati di Intercos.