Sciopero provinciale e manifestazione: sindacati dell'automotive a Torino chiedono rilancio del settore

(Teleborsa) - L'assemblea dei delegati diriunitasi a Torino ha deciso di proclamare ad aprile unocon manifestazione dei lavoratori del settore automotive (Stellantis e indotto), per chiedere la. La mobilitazione - si legge in una nota - sarà organizzata con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni locali, il governo e il sistema industriale automotive sulla profonda crisi che sta attraversando il settore auto a Torino.Ile quelli di crisi alnon hanno ancora dato risposte adeguate. "Le organizzazioni sindacali chiedono un impegno concreto affinché vengano portate nuove produzioni a Torino e affinché l'intero comparto sia sostenuto ad affrontare i contraccolpi occupazionali del processo di transizione". Nel corso delle prossime settimane, le organizzazioni sindacali svolgeranno le assemblee dei lavoratori in tutte le aziende del comparto automotive.