Apple multata per 1,8 miliardi di euro: la risposta della società alla maxi multa

(Teleborsa) - Launa multa superiore aper avernel mercato della distribuzione di app di streaming musicale agli utenti iPhone e iPad (noti come utenti iOS) attraverso il suo App Store. In particolare, la Commissione ha constatato che Apple impose restrizioni ai developer delle app, impedendo loro di informare gli utenti iOS riguardo ai servizi di abbonamento musicale alternativi e più convenienti disponibili al di fuori dell'app (note come "disposizioni anti-direttive"). Queste azioni sono state considerate illegali secondo le normative antitrust dell'Unione Europea, come evidenziato dalla Commissione.dove si afferma che "Oggi la Commissione Europea ha annunciato una decisione secondo cui l’App Store rappresenta un ostacolo alla concorrenza nel mercato della musica digitale. La decisione è stata presa nonostante l’incapacità della Commissione di scoprire prove credibili di danni ai consumatori e ignora la realtà di un mercato fiorente, competitivo e in rapida crescita. Il principale sostenitore di questa decisione – e il più grande beneficiario – è Spotify, una società con sede a Stoccolma, in Svezia. Spotify ha la più grande app di streaming musicale al mondo e ha incontrato la Commissione europea più di 65 volte durante questa indagine"."Oggi Spotify - continua la nota - detiene una quota del 56% del mercato europeo dello streaming musicale – più del doppio di quella del suo concorrente più vicino – e non paga nulla ad Apple per i servizi che hanno contribuito a renderli uno dei marchi più riconoscibili al mondo. Gran parte del loro successo è dovuto all'App Store, insieme a tutti gli strumenti e la tecnologia che Spotify utilizza per creare, aggiornare e condividere la propria app con gli utenti Apple in tutto il mondo.Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo chiave nel supportare il successo di Spotify, come abbiamo fatto per gli sviluppatori di tutte le dimensioni, fin dai primi giorni dell’App Store"."Da quando è stato lanciato l’App Store, più di 15 anni fa, Apple ha avuto due semplici obiettivi: creare un mercato sicuro e affidabile per i nostri utenti e un’incredibile opportunità di business per gli sviluppatori. Questo approccio sembra semplice, ma l’economia delle app che ha ispirato ha contribuito a guidare una delle curve di crescita più rapide nella storia della tecnologia.Oggi gli sviluppatori competono ad armi pari sull’App Store. Le app vengono esaminate in base a una serie completa di regole progettate per proteggere i nostri utenti. E rispettare queste regole significa che gli sviluppatori di tutte le dimensioni possono raggiungere più di un miliardo di dispositivi in ??tutto il mondo", continua la nota."Nel corso del tempo, l'App Store ha offerto agli sviluppatori un valore ancora maggiore. Ma la stragrande maggioranza degli sviluppatori – circa l’86% –. Oggi, ci sono solo due circostanze in cui uno sviluppatore dell’App Store paga una commissione ad Apple. Questo avviene, come un abbonamento o un potenziamento in un gioco. Se uno sviluppatore vende beni fisici, pubblica annunci nella propria app o semplicemente condivide un'app gratuitamente, non paga nulla ad Apple. Lo stesso vale saffinché gli utenti possano acquistarlo, prima che lo utilizzino in un'app sul proprio dispositivo. Gli sviluppatori di app musicali possono anche includere informazioni su altre offerte disponibili al di fuori della loro app, insieme a un collegamento che indirizza gli utenti a un sito Web per creare e gestire il proprio account. Nel corso del tempo, l'App Store ha aiutato sviluppatori di tutte le dimensioni a creare attività di successo e a raggiungere persone in tutto il mondo. E poche aziende incarnano questa storia meglio di Spotify."Iniziando come una piccola startup a Stoccolma, in Svezia, Spotify ha trasformato la propria azienda nel più grande business di musica digitale al mondo. Detengono una quota di oltre il 50% del mercato europeo e su iOS Spotify ha una quota ancora più elevata rispetto a Android. Ma questa è solo una parte del quadro, perché il mercato europeo della musica digitale è assolutamente esploso. Le aziende competono per nuovi clienti. I consumatori hanno molte opzioni tra cui scegliere. E l'anno scorso c'erano quasi 160 milioni di abbonati - rispetto ai 25 milioni del 2015 - con un incredibile tasso di crescita annuo del 27%. Aziende come Google, Amazon, Deezer, SoundCloud e Apple competono ogni giorno per conquistare clienti, ma Spotify è al vertice", si legge ancora."Nonostante questo successo e il ruolo dell'App Store nel renderlo possibile,. Questo perché Spotify, come molti sviluppatori sull'App Store, ha fatto una scelta. Invece di vendere abbonamenti nella loro app, li vendono sul loro sito web. E Apple non riscuote alcuna commissione su tali acquisti. Nel complesso, l'app Spotify è stata scaricata, riscaricata o aggiornata più di 119 miliardi di volte sui dispositivi Apple. È disponibile su App Store in oltre 160 paesi in tutto il mondo. E ci sono molti altri modi in cui Apple crea valore per Spotify, senza alcun costo per l'azienda: La nostra ingegneria aiuta a garantire che le app di Spotify possano funzionare perfettamente con Siri, CarPlay, Apple Watch, AirPlay, Widget e altro ancora. Come ogni sviluppatore, Spotify può accedere alle oltre 250 mila Api di Apple (e utilizza 60 dei nostri framework) in modo che le sue app possano connettersi tramite Bluetooth, inviare notifiche, riprodurre audio in background sul dispositivo di un utente e altro ancora", continua Apple."Ma. Vogliono anche riscrivere le regole dell'App Store, in un modo che li avvantaggi ancora di più. Come molte aziende, Spotify utilizza e-mail, social media, messaggi di testo, annunci web e molti altri modi per raggiungere potenziali clienti. Secondo la regola del lettore dell'App Store, Spotify può anche includere nella propria app un collegamento a una pagina Web in cui gli utenti possono creare o gestire un account. Abbiamo introdotto la regola del lettore anni fa in risposta al feedback di sviluppatori come Spotify. E molte app di lettura utilizzano questa opzione per collegare gli utenti a una pagina Web, dagli e-reader ai servizi di streaming video. Anche Spotify potrebbe farlo, ma hanno scelto di non farlo. Spotify vuole invece piegare le regole a proprio favore incorporando i prezzi degli abbonamenti nella propria app, senza utilizzare il sistema di acquisto in-app dell'App Store. Vogliono utilizzare gli strumenti e le tecnologie di Apple, distribuirli sull'App Store e beneficiare della fiducia che abbiamo costruito con gli utenti, senza pagare nulla ad Apple per questo. In breve, Spotify vuole di più", replica la Apple."Nel 2015, Spotify ha iniziato a collaborare con la Commissione Europea su un'indagine con poco fondamento nella realtà. Sostenevano che il mercato della musica digitale fosse in fase di stallo e che Apple stesse trattenendo i concorrenti. Sfortunatamente per loro,. Nel corso dei successivi otto anni e in oltre 65 incontri con Spotify, la Commissione europea ha cercato di costruire tre casi diversi. Ad ogni svolta, hanno ristretto la portata delle loro affermazioni, ma ogni teoria ha avuto un paio di caratteristiche in comune: nessuna prova di danni ai consumatori, i consumatori europei hanno più scelte che mai in un mercato della musica digitale che è cresciuto in modo esponenziale.- con oltre 300 milioni di ascoltatori attivi - e Spotify è stato il più grande vincitore. Nessuna prova di comportamento anticoncorrenziale: otto anni di indagini non hanno mai prodotto una teoria valida che spieghi come Apple abbia ostacolato la concorrenza in un mercato così chiaramente fiorente", si legge ancora nella nota della società.