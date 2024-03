Compagnia dei Caraibi, controllata Elephant Gin verso procedura di insolvenza

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha reso noto loIl CdA ritiene che il management di Elephant Gin probabilmentepresso il tribunale fallimentare tedesco competente. Una volta presentata l'istanza di insolvenza, verrà avviata una procedura nel corso della quale è previsto che venga elaborato unper Elephant Gin.In particolare, la fase preliminare di insolvenza potrà durare fino a 3 mesi. In tale periodo, al fine di uscire positivamente da tale fase, il management di Elephant Gin dovrà presentare unche evidenzi l'adeguatezza delle risorse finanziarie per i successivi ventiquattro mesi.Compagnia dei Caraibiper tutelare l'investimento effettuato in Elephant Gin e gli interessi propri e degli investitori della società, viene sottolineato in una nota.A dicembre 2022 Compagnia dei Caraibi ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione di Elephant Gin GmbH, noto brand tedesco di gin super premium, in tre fasi entro il 2024 del 100% del marchio e di tutti gli asset, distilleria inclusa. A luglio 2023 la società ha attuato la seconda fase, con l'acquisizione di un'ulteriore quota, pari al 26,28% del capitale sociale, per un controvalore pari a 4.098.360 euro, arrivando aldi Elephant.