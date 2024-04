Prismi, controllata H2H deposita piano di ristrutturazione per rischio insolvenza

Prismi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, ha comunicato che laha depositato presso il Tribunale di Milano ilai sensi degli articoli 57 e 63 del D. Lgs. 14/2019.H2H è un'agenzia di comunicazione attiva nella realizzazione di campagne pubblicitarie, progetti di comunicazione, grafica, marketing, web marketing e strategie multicanale, e ha registrato, a fronte di un fatturato consolidato del gruppo Prismi di 19,493 milioni di euro, mentre i ricavi delle vendite al 30 giugno 2023 si sono attestati a 3,493 milioni di euro, rispetto ai 9,253 milioni di euro del gruppo Prismi nello stesso periodo.H2H si trova attualmente in uno stato di difficoltà economico-finanziaria di carattere temporaneo e transitorio, che porta la società a, si legge in una nota. Tale situazione risulta riconducibile sia a cause endogene, principalmente tematiche post fusione concernenti la governance, l'integrazione dei sistemi gestionali e delle strategie commerciali; sia che di tipo esogene, relative al mercato di riferimento e alla marginalità dello stesso. Pertanto, la società ha ritenuto avvalersi di questo strumento di composizione e mitigazione del debito per far fronte all'acuirsi della tensione finanziaria.