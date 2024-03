Digital Value sigla accordo strategico con Teradata per mercato italiano

Digital Value

Teradata

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, e, una delle principali aziende mondiali nelle soluzioni di Datawarehouse, hanno, che prevede un accordo per ladi Datawarehouse e Analytics, in esclusiva per i settori Finance e Pubblica Amministrazione."Siamo entusiasti di questo accordo strategico -di Digital Value - Grazie a ciò Digital Value ha l'opportunità di, dove Teradata è un riconosciuto player dal posizionamento unico per le soluzioni di Datawarehouse. Altresì, la partnership per il mercato pubblico conferma il nostro impegno nel sostenere la digitalizzazione della PA attraverso un continuo aggiornamento delle nostre competenze e della nostra offerta con tecnologie all'avanguardia".