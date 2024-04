Valica ottiene commessa per 405.000 euro da Cruisetopic

Valica

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e operante nel settore del marketing tecnologico con un focus nei settori del turismo e dell'enogastronomia, ha stipulato un, agenzia di viaggi online per la prenotazione di crociere delle migliori compagnie e presente, oltre che nel mercato italiano, anche in Albania, Croazia, Romania e Ungheria. La comunicazione del brand Cruisetopic sarà gestita da Valica.L'accordo stipulato ha un valore complessivo di circae prevede la gestione, di parte di Valica, del budget marketing sulle principali piattaforme e una collaborazione editoriale che consentirà a Cruisetopic di pubblicare le proprie offerte sui siti proprietari del Gruppo editoriale (PaesiOnLine, TuristiPerCaso, TraveFool ecc.)."Siamocome Cruisetopic - dichiara Emiliano il- Rispetto agli altri attori del mercato, Valica ha il vantaggio di poter offrire non solo competenze e abilità di digital marketing per operare sulle principali piattaforme OTT, ma anche ambienti e canali di proprietà visitati da milioni di turisti e utenti, insieme alla ricchezza dei dati di prima parte che ne deriva. Siamo sicuri che questo sia soltanto l'inizio di un entusiasmante nuovo percorso di crescita".