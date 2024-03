Milan Bergamo Airport, il punto sui lavori

(Teleborsa) - La Commissione Territorio del Consiglio Regionale della Lombardia ha visitato l’aerostazione di Milano Bergamo che sarà hub di riferimento per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.più comoda per atleti, tecnici e tifosi che arriveranno da tutto il mondo per assistere alle Olimpiadi e alle Paraolimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026., più tecnologica, più green e più efficiente per imprese e cittadini che viaggiano”. Così il, Jonathan Lobati, ha commentato la visita allo scalo bergamasco di questa mattina: “Il tema delle infrastrutture e dei collegamenti con Milano e il sistema aeroportuale lombardo è strategico per consentire all’aeroporto di Milan Bergamo Airport e all’intero territorio di continuare a crescere. Oggi è il terzo scalo italiano per traffico passeggeri e il più importante hub Ryanair nel Sud Europa, con l’apertura di nuove tratte verso i Paesi scandinavi, quelli dell’Est e l’area degli Emirati Arabi".Il Presidente Lobati e i Commissari sono stati accompagnati nella visita all’aerostazione dai vertici di Sacbo, la società di gestione dell’Aeroporto di Bergamo Milan Bergamo Airport, il Presidente di Giovanni Sanga e il Direttore generale Emilio Bellingardi.Il, ha sottolineato che "le tre parole che oggi caratterizzano lo sviluppo del sistema aeroportuale sono: la multimodalità, cioè diverse modalità di trasporto da mettere a disposizione dei passeggieri sul percorso che devono effettuare, la sostenibilità che deve orientare le scelte sulla costruzione delle nuove infrastrutture e, infine, la digitalizzazione perché gli aeroporti anticipano l’innovazione digitale, a partire dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale.si sta muovendo in questa direzione e, tra i cantieri aperti da Sacbo e quello di RFI,da qui alle Olimpiadi invernali del 2026".