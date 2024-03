Compagnia dei Caraibi segna -25% e viene di nuovo sospesa

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) - Dopo che ieri non aveva fatto prezzo per l'intera seduta, compresa l'asta finale,ha battuto prezzo, attestandosi aalle 10.00. Si tratta di unrispetto alla chiusura di venerdì a quota 1,69 euro, prima che la società comunicasse due notizie negative: il contratto con Brown-Forman non sarà rinnovato oltre aprile 2025 e la controllata tedesca Elephant Gin probabilmente procederà a presentare un'istanza di insolvenza.Il titolo è statodopo aver fatto prezzo.Nella notte sono arrivate ulteriori precisazioni da parte della società. In particolare, è stato spiegato che lo stato di tensione finanziaria di Elephant Gin è dovuto principalmente ad undal management di Elephant Gin, con particolare riferimento al mercato tedesco.