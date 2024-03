I.Con, azienda del Gruppo Olidata, studia nuove soluzioni per la gestione della posta

(Teleborsa) -, azienda del Gruppo Olidata, propone unaper la gestione interattiva e batch del processo di spedizione di documenti, in uno scenario tecnologico di progressivo sviluppo della digitalizzazione e delle soluzioni per la dematerializzazione dei documenti cartacei.La soluzione progettuale completa di I.CON si articola in due potenti strumenti:: Un sofisticato tool di produttivita` personale, progettato per semplificare l'invio di raccomandate. Con la sua interfaccia intuitiva, consente l'invio al servizio postale di singoli documenti in modo rapido e pratico direttamente dal computer, eliminando la necessita` di stampare documenti cartacei.: Questo componente server e` dedicato all'invio massivo e centralizzato di documenti tramite raccomandata e posta ordinaria. Una soluzione avanzata che ottimizza il processo di gestione della corrispondenza, garantendo efficienza e tracciabilita`.In questa direzionedi cui e` partner tecnologica, con l'obiettivo di rendere ancora piu` evoluto il sistema di automatizzazione dell'invio di documenti elettronici attraverso l'interazione con la piattaforma di corrispondenza online di Poste Italiane (Postaonline H2H), integrata con l'infrastruttura del cliente.L'impattante beneficio di questi prodotti, attraverso la possibilita` di digitalizzare i documenti e di inviarli direttamente al destinatario. Un passo fondamentale verso la sostenibilita` ambientale, riducendo il consumo di risorse naturali e contribuendo attivamente alla tutela dell'ambiente., dichiara: "Viviamo in un'era in cui la tecnologia sta trasformando il nostro modo di lavorare e comunicare. In un contesto in cui la consapevolezza ecologica e` sempre piu` rilevante, le soluzioni di I.CON non solo ottimizzano i processi operativi, altresi` incarnano un approccio responsabile ed eco-sostenibile nella gestione della corrispondenza. Insieme, possiamo dimostrare che l'innovazione e la sostenibilita` possono coesistere".