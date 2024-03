Italia, crescita tendenziale PIL rivista a +0,6% nel quarto trimestre 2023

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che nelil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% nei confronti del quarto trimestre del 2022.La crescita congiunturale del PILera stata dello 0,2% mentre quella tendenziale era stata dello 0,5%. Il quarto trimestre del 2023 ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al quarto trimestre del 2022.Laè pari a +0,2% (era stata stimata pari a +0,1% il 30 gennaio 2024).Riguardo ai principali aggregati della domanda interna, sono in diminuzione rispetto al trimestre precedente idello 0,9%, mentre glicrescono del 2,4%, le importazioni dello 0,2% e le esportazioni dell'1,2%.Laha sottratto 0,2 punti percentuali alla crescita del PIL a seguito del contributo negativo di 0,8 punti percentuali dei Consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private. Per contro, sia gli investimenti fissi lordi sia la spesa delle Amministrazioni Pubbliche hanno fornito un contributo positivo alla crescita del PIL, rispettivamente pari a 0,5 e 0,1 punti percentuali. Positivo anche il contributo della domanda estera netta, che è risultato pari a 0,4 punti percentuali, mentre nullo è stato quello della variazione delle scorte.Si registrano andamenti congiunturali negativi del valore aggiunto nell'e nei, in misura rispettivamente pari a 0,3% e 0,1%, a fronte di una crescita dell'1,1% nell', sospinta dalla forte crescita nelle costruzioni.