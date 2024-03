Thales Alenia Space, previsti 1.300 esuberi. In parte riassorbiti in Thales

Thales

(Teleborsa) -, gruppo francese specializzato nell'aerospaziale, nella difesa e nella sicurezza, ha annunciato che, la joint venture conattiva nel settore spaziale. Del totale, 1.000 posti di lavoro sono in Francia e saranno ridistribuiti all'interno del gruppo "senza uscite forzate", si legge in una nota.Il gruppo ha spiegato che "il segmento spaziale beneficia di prospettive di crescita favorevoli per la maggior parte delle sue attività, in particolare osservazione, esplorazione, navigazione, telecomunicazioni e servizi militari. Tuttavia, ilsi trova ad affrontare sfide a causa della".Le ridistribuzioni dei lavoratori avranno luogo, in consultazione con gli organi di rappresentanza dei dipendenti. Nello stesso periodo, Thales prevede di fare 7.000 assunzioni in Francia per far fronte alla forte crescita prevista negli altri segmenti di business del gruppo.