CAREL Industries, utile 2023 sale a 70,9 milioni. Dividendo di 0,19 euro

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha chiuso ilconammontano a 650,2 milioni di euro, rispetto agli 544,9 milioni al 31 dicembre 2022, in crescita del 19,3%. Al netto della variazione di perimetro legata al consolidamento delle acquisizioni (58,7 milioni) e dell'effetto negativo dei cambi (7,9 milioni) l'incremento si sarebbe attestato al 10,0%.L'è pari a 137,2 milioni di euro, in crescita (+22,8%) rispetto agli 111,7 milioni registrati nel 2022. Escludendo i costi non ricorrenti derivanti principalmente all'attività di Merger&Acquisition effettuata nel corso del periodo, l'EBITDA adjusted si attesta a 139,9 milioni di euro. La, intesa come rapporto tra EBITDA e ricavi ha raggiunto il 21,1%, (21,5% escludendo i costi non ricorrenti sopra riportati), in crescita significativa nei confronti di quanto registrato nel 2022 (20,5%).Il, pari a 70,9 milioni di euro, mostra un incremento a doppia cifra (+14,2%) rispetto ai 62,1 milioni al 31 dicembre 2022 grazie agli eccellenti risultati operativi oltre che al contributo derivante dal cambio di perimetro di consolidamento. Glioneri finanziari sono pari a 9,7 milioni, in crescita significativa sullo stesso periodo dell'anno passato a seguito principalmente degli interessi figurativi legati alle opzioni put-call sulle quote di minoranza in alcune società recentemente acquisite dal Gruppo e dall'elemento contingente legato al prestito ponte sottoscritto per l'acquisizione di Kiona."Nel 2023 il Gruppo ha fatto registrare una crescita dei ricavi consolidati (al netto degli effetti valutari) superiore al 20%, come già nel 2021 e nel 2022, grazie ad un mix bilanciato di crescita organica e di crescita per linee esterne - ha commentato l'- Da quest'ultimo punto di vista, il 2023 è stato ricco di soddisfazioni con la chiusura di due importanti acquisizioni, Eurotec e Kiona, le quali si sommano alle altre nove effettuate successivamente all'IPO"."Spostando il focus verso il futuro - ha aggiunto - nonostante una, sia per la base di comparazione del 2023 particolarmente elevata (a causa dei backlog presenti all'inizio dell'anno scorso nella filiera), sia per lo scenario macroeconomico che in Europa e Cina non è particolarmente brillante, il Gruppo intende comunque capitalizzare sulle scelte strategiche effettuate nel corso degli anni e continuare con convinzione il proprio percorso di sviluppo basato su trend di crescita strutturali e di lungo periodo, prefiggendosi altri cinquant'anni di successi".Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti il pagamento di unpari a 0,19 euro per azione, che verrà messo in pagamento il 26 giugno 2024 (data stacco cedola 24 giugno 2024 – record date 25 giugno 2024).