Fed, Powell: servono più prove che l'inflazione sia in una tendenza al ribasso sostenibile

(Teleborsa) - La Federal Reserve non si aspetta che l'inflazione "scenda fino in fondo" al 2%, ma ciò che vuole vedere è semplicemente. Lo ha affermato, presidente della Fed, rispondendo alle domande dei membri del Congresso durante un'audizione presso il Committee on Financial Services della U.S. House of Representatives. "Stiamo solo attenti", ha sottolineato."Stiamoe per mantenere forte il mercato del lavoro, ottenendo allo stesso tempo ulteriori progressi sull'inflazione", ha detto Powell, cercando di schivare le domande sul cosiddetto soft landing. Non bisogna aspettarsi che la Fed "dichiari vittoria" per aver ottenuto un soft landing, ha sottolineato.Secondo il numero uno della Fed, "non c'è motivo di pensare che l'economia statunitense corra una sorta di".A Powell sono state fatte varie domande sull'immigrazione, probabilmente uno degli argomenti politicamente più sensibili in questo momento, in vista delle elezioni presidenziali. Il banchiere centrale ha evidenziato che la Fed non agisce in questo settore, ma ovviamente un dato di fatto è cheUn altro argomento su cui sono state fatte domande è la potenziale crisi del. Powell pensa che sia "gestibile", citando che il grosso problema è la crescita del lavoro da casa che colpisce il settore immobiliare. "" per le banche, dice, e sarà un problema per anni, ma la chiave è assicurarsi che le banche di piccole e medie dimensioni dispongano di capitale sufficiente per coprire tali perdite.