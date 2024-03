Fincantieri balza (+6,95%) su voci trattative con Leonardo per acquisto WASS

Fincantieri

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una importante risalita del 6,95%, di rifesso al tam tam che si rincorre in borsa e sulla stampa relativo a possibili acquisizioni e ad un rafforzamento patrimoniale. Più nello, specifico si parla di trattative conper la possibile acquisizione della Wass (Whitehead Alenia sistemi subaquei), società livornese specializzata in sistemi di difesa subacquei, quali sonar e siluri. L'operazione, secondo varie fondi di stampa, avrebbe un valore di 200-300 milioni di euro o anche più.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento delsubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,4883 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,5213. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,4687.