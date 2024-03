ITA Airways: MoU con Emirates per accordo codeshare completo

(Teleborsa) -hanno siglato oggi un(MoU) per trasformare il loro già esistente accordo d’interlinea in una partnership di. Una volta attivato, il codeshareIl protocollo - spiega la nota -per rafforzare la partnership tra le due compagnie aeree, creando collegamenti one-stop verso città note in Italia e in tutta Europa con ITA Airways, e aprendo a viaggi più semplici e veloci verso la rete Emirates da Dubai con le migliori rotte, orari e connessioni."Migliorare le nostre partnership e potenziare la nostra presenza in regioni chiave come l'Europa è parte integrante della nostra strategia commerciale, e sottolinea il nostro impegno a fornire ai clienti flessibilità attraverso le reti complementari dei nostri partner. La collaborazione con ITA Airways rafforzerà la nostra presenza in città interessanti in Italia e in punti chiave in Europa. Siamo impazienti di attivare pienamente la nostra partnership con ITA Airways nei prossimi mesi e di fornire un accesso impareggiabile a entrambi i nostri network in crescita", ha dichiarato, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates Airline."Siamo lieti di firmare oggi questa partnership di codeshare con Emirates. Questo MoU rafforza ulteriormente la strategia commerciale di crescita di ITA Airways e apre una via di accesso privilegiata a tutti i passeggeri che potranno beneficiare della connettività via Roma Fiumicino e Dubai. Questo accordo segna la 35esima partnership in codeshare della Compagnia, un risultato eccellente che abbiamo raggiunto in poco più di due anni", sottolinea, Presidente di ITA Airways:Grazie al codeshare previsto, i clienti di Emirates potranno viaggiare senza problemi verso una serie di città italiane dal gateway della compagnia aerea a Roma, incluse destinazioni turistiche popolari come Firenze, Genova, Palermo, Trieste, per citarne alcune. I clienti potranno anche collegarsi a città europee come Tirana, Sofia e altre grandi città.I cpotranno beneficiare di scelte significativamente più ampie collegandosi alla rete di rotte di Emirates da Dubai attraverso i servizi della compagnia aerea di Roma. La connettività fornita tra Emirates e ITA Airways offrirà inoltre una biglietteria combinata e trasferimenti di bagagli senza interruzioni. L'accordo previsto supporterà anche le visite inbound verso i punti italiani dalle regioni del network Emirates, tra cui Australia, Estremo Oriente, Medio Oriente/GCC e Asia Occidentale.Il protocollo d'intesa mira anche a stabilire, in una fase successiva,ui programmi frequent flyer di entrambe le compagnie aeree. Una volta ottenute le necessarie approvazioni governative e normative, i voli in codeshare saranno progressivamente resi disponibili ai clienti attraverso le piattaforme online e delle agenzie di viaggio.Emirates - chiude la nota - serve l'Italia dal 1992. La compagnia aerea opera attualmente 41 voli settimanali tra Dubai e i suoi quattro gateway italiani, tra cui Roma, Milano, Venezia e Bologna, con un mix di