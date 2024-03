Juventus, ok da CONSOB a pubblicazione prospetto per offerta in opzione

Juventus

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, hainformativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato dall'assemblea del 23 novembre 2023.È previsto che ilsi riunisca in data 7 marzo 2024 perdefinitivi dell'Aumento di Capitale, incluso il prezzo al quale saranno offerte le nuove azioni. Inoltre, è previsto che: i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni (i Diritti di opzione) siano esercitabili, a pena di decadenza, dall'11 marzo 2024 al 27 marzo 2024 (estremi inclusi); e i Diritti di opzione siano negoziabili sull'Euronext Milan dall'11 marzo 2024 al 21 marzo 2024 (estremi inclusi).Come già reso noto, ilha comunicato il propriole nuove azioni pro quota in relazione alla propria partecipazione (pari a circa il 63,8% del capitale sociale) e, tra ottobre e dicembre 2023, ha effettuato a favore della società versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi 127 milioni, a sottoscrivere e liberare, al prezzo di sottoscrizione, le nuove azioni che non dovessero essere sottoscritte al termine dell'asta dei diritti inoptati fino ad un ammontare complessivo pari a circa 72 milioni di euro.Juventus ricorda inoltre che in data 21 dicembre 2023 ha nominatoquali joint global coordinators nell'ambito dell'Aumento di Capitale. È previsto che, entro l'inizio del Periodo di opzione, Juventus e i Joint Global Coordinator sottoscrivano unai sensi del quale ciascuno dei Joint Global Coordinator si impegnerà, in via disgiunta e senza vincolo di solidarietà a compiere ogni ragionevole sforzo per procurare sottoscrittori dei Diritti di opzione assegnati e/o venduti dagli azionisti della società durante il Periodo di opzione e/o durante l'offerta in Borsa. I Joint Global Coordinators non assumeranno alcun impegno di sottoscrizione in relazione all'offerta, che è soggetta ai predetti impegni di sottoscrizione da parte di EXOR.