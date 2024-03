STMicroelectronics confermata tra 100 aziende più innovative al mondo per 2024

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dei semiconduttori, è stata. La lista annuale di, leader globale nel fornire dati analitici per cambiare in meglio, identifica le organizzazioni al vertice del panorama mondiale della ricerca tecnologica e dell'innovazione."La nostra inclusionenella classifica Top 100 Global Innovator dimostra la qualità costante delle nostre attività di ricerca e sviluppo (R&S) e la grande capacità di innovazione dei nostri team - ha dichiaratodi STMicroelectronics - La forza e la continuità della nostra innovazione nascono ponendo ST al centro di un ecosistema di innovazione globale, basato su attività di R&S svolte in collaborazione con una rete globale di partner accademici e privati che ci aiutano a promuovere una crescita sostenibile creando le condizioni per una mobilità più intelligente, una gestione più efficiente della potenza e dell'energia, intelligenza artificiale @Edge e il dispiegamento su larga scala di oggetti autonomi connessi al cloud".