Superbonus, Calderone: nel 2023 irregolarità nell'85% dei cantieri

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro,, ha dichiarato che nel 2023 la percentuale dellenell'è del 76%, una quota che sale nei cantieri delfino all'85%. Nel corso di un'audizione a Palazzo San Macuto nella commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro, sfruttamento e tutela della salute e sicurezza, Calderone ha ribadito che in merito ai controlli in materia di salute enei luoghi di lavoro è stato potenziato il personale ispettivo da mettere in campo, soprattuto per quanto riguarda le verifiche tecniche sui cantieri."Abbiamo prorogato fino a fine 2025 – ha aggiunto – leper assunzioni di personale idoneo per 466 unità che rimetteremo in gioco con nuovi bandi". Calderone ha sottolineato che il Governo ha deciso di "regionalizzare i bandi per evitare che i vincitori possano desistere dall'assunzione per doversi spostare dal luogo di residenza. Abbiamo aggiunto 250 unità die 50 unità per i".Calderone ha difeso la– è stata una "scelta coraggiosa" e "credo che ironizzare non serva nel momento in cui questo sistema serve a far comprendere alle aziende quanto sia importante investire sul tema della qualificazione delle imprese" – ma ha sottolineato che "bisogna fare un intervento ancora più incisivo in termini di diffusione della"."Saluto con molto piacere l'approvazione di ieri alla Camera dellesul tema dell'insegnamento della sicurezza nelle scuole – ha proseguito – credo sia fondamentale dare ai giovani una dimensione di vita sicura e non esclusivamente di sicurezza sul lavoro. Questo è importante farlo da subito, come è importante tener conto che, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, i giovani studenti devono poter fare delle esperienze di contatto con il mondo del lavoro, ma in sicurezza e con il coinvolgimento dei".