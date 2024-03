Vedrai, Marco Turrina entra come Senior Advisor

(Teleborsa) -, tech company italiana nata del 2020 e specializzata in Intelligenza Artificiale, ha annunciatocome suo. Il manager e` stato chiamato per accompagnare Vedrai nel consolidamento della propria crescita e si occupera` didella società, in stretta sinergia con Michele Grazioli, fondatore e CEO di Vedrai, si legge in una nota.Marco Turrina vanta una, maturata in grandi istituti internazionali come The Chase Manhattan Bank e Barclays International, a Milano e Londra. Nel 1997 ha fondato Banca Akros, in cui ha ricoperto l'incarico di amministratore delegato per 25 anni, fino a dicembre 2022. Da luglio 2022 e` membro dell'Advisory Committee di Euronext Borsa Italiana e un relatore presso le Universita` Bocconi e Cattolica del Sacro Cuore. Da ottobre 2023 è Senior Advisor di Banca Finnat."Sono- commenta Turrina - Vedrai ha raggiunto in breve tempo importanti traguardi: la Suite Vedrai lanciata di recente e` un progetto innovativo che dimostra come si possa utilizzare l'Intelligenza Artificiale al servizio delle scelte aziendali e nei processi decisionali che necessitano di un forte supporto quantitativo".