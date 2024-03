A febbraio il business travel in Italia sfiora i livelli pre pandemia

(Teleborsa) - Il- polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management ed eventi – ha comunicato i dati relativi al mese di febbraio 2024 del, Indice mensile sui dati del Business Travel in Italia realizzato con il(CSP) attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana.Anche nel mese di Febbraio prosegue il trend positivo dei. Ilregistra infatti rispetto a Gennaio 7 punti in più in volume (97 vs 90) e 4 punti in più in transazioni (76 vs 72). Lacontinua ad attestarsi su valori più vicini al periodo (128).A Febbraio il travel value deiè 84 (vs 79 di Gennaio), registrando un buon incremento, mentre da segnalare per la prima volta un decremento del settorea 116 (vs. 125 di Gennaio). I settoreinvece registra un buon andamento in transazioni (69 vs 62) e in valore (75 vs 71). Ila Febbraio in transazioni segnala un sostanziale pareggio con Gennaio (85 vs 84) mentre aumenta il valore (121 vs 108). Lesono a 94, nel resto d’Europa salgono a 100 e 97 l’intercontinentale.