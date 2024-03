Cargo aereo alle prese con digitalizzazione e geopolitica

(Teleborsa) - Il mondo delsi è ritrovato nell’area del polo logistico dell’aeroporto diper inquadrare lo stato e le. Gli operatori che movimentano le merci aeree si sono confrontati sulle trasformazioni dettate dal processo die sul termometro del mercato, che risente in particolare delle, in particolare la crisi del Mar Rosso che impone flessibilità e capacità di adattamento per disporre di alternative via aerea alla rotta marittima."La digitalizzazione rappresenta il passaggio fondamentale per governare con puntualità, precisione e in sicurezza le fasi di lavorazione e controllo puntuale di ogni singola spedizione",- ha sottolineato, direttore generale, nell’intervento di apertura dei lavori."Digitalizzazione significa averee farne partecipi partner e fruitori dei servizi. Su questo aspetto si gioca il futuro del cargo aereo e delle reti di consegna connesse al suo network”, rilevando come "unavorrebbe che il sistema di veicolazione delle merci aeree, da e per i magazzini di produzione e destinazione, fosse il più possibile concentrato nella cosiddettadegli aeroporti, impegnando il percorso più breve e meno dispendioso"."Anche il futuro- ha aggiunto Bellingardi - prefigurano uno scenario in cui gli aeroporti conservano la loro funzione logistica centrale”.Italia si è aperto con. A gennaio, gli scali nazionali hanno gestito complessivamente circarispetto a gennaio 2023 e + 19% rispetto al 2019, secondo i dati Assaeroporti. Nel 2023 negli aeroporti italiani sono state movimentate 1.086.810 tonnellate di merci (-1,6% rispetto al 2022), di cui 671.908 a, che però ha perso il 6,8% rispetto al 2022. Alche con 190mila tonnellate ha registrato nel 2023 +35%, rappresentando il 17,4% del totale nazionale. Oltre a Fiumicino, nel 2023 saldo positivo solo per Bergamo (+1,3%), che con 21.105 tonnellate segue in classifica Bologna (50.994), Venezia (47.339) e Brescia (35.239).