Juventus FC, fissati termini e condizioni aumento di capitale

Juventus Football Club

EXOR

(Teleborsa) -rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha fissatoin opzione, a pagamento, per un importo massimo complessivo di, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, tenutasi in data 23 novembre 2023,In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha determinato inil prezzo al quale saranno offerte le nuove azioni Juventus rivenienti dall’Aumento di Capitale, da imputarsi quanto a euro 0,120 a capitale sociale e quanto a euro 1,462 a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di, da offrire agli Azionisti nelrapporto di 1 Nuova Azione ogni 2 azioni Juventus possedute.Ildelle Nuove Azioni incorpora uno(c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni Juventus, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzoufficiale di Borsa delle azioni Juventus al 7 marzo 2024.Ildell’Aumento di Capitale sarà pertanto pari a. Il capitale sociale dellaSocietà, in caso di integrale sottoscrizione e liberazione delle Nuove Azioni, sarà pari a 15.214.872,56 euro. Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan.I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni saranno esercitabili, estremi inclusi, e che siano negoziabili sull’Euronext Milan dall’11 marzo 2024 al 21 marzo 2024, estremi inclusi. Iesercitabili e negoziabili ammontano a. Al riguardo, al fine di garantire la quadratura del rapporto di opzione, un azionista ha rinunciato a n. 1 Diritto di Opzione.e inizieranno ad essere negoziate “ex diritto” a partire dall'11 marzo 2024, estremi inclusi.Al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione, è statotra la Società, da una parte, e Citigroup Global Markets Europe AG e UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, dall’altra (Joint Global Coordinator), in base al quale questi ultimi agiscono nell’ambito dell’Aumento di Capitale come coordinatori dell’Offerta su base c.d. “best effort” e senza quindi assunzione di impegni di garanzia in relazione alla stessa, che è altresì soggetta agliN.V..