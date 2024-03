Applied Materials alza il dividendo ma titolo non si scalda

Applied Materials

fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori

Nasdaq 100

Applied Materials

produttore di chip

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo, che sta segnando un calo del 2,93%.Il produttore di semiconduttori ha annunciato l'aumento del dividendo trimestrale del 25%, portandolo a 40 centesimi per azione dai precedenti 32 centesimi.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ilevidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 202,7 USD. Primo supporto a 197. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 194,5.