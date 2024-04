Wall Street vira in ribasso e continua la striscia negativa

Travelers

(Teleborsa) -con l'attenzione degli investitori rivolta alle trimestrali e alla dichiarazioni di esponenti della Federal Reserve per avere indicazioni sulla tempistica della riduzione dei tassi. Ieri il presidente della Fed,, ha affermato che i recenti dati sull'inflazione non hanno dato ai banchieri quella fiducia per allentare la stretta, sottolineando che la banca centrale statunitensedi quanto si pensasse in precedenza.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 42% per un, mentre la percentuale di chi vede un abbassamento del costo del denaro a giugno è di appena il 16%.Sul, nell'ultima settimana le richieste di mutui negli Stati Uniti sono risultate in aumento del 3,3%; le scorte di petrolio settimanali sono salite di 2,7 milioni di barili nell'ultima settimana.Tra chi ha pubblicato ladel mercato,ha segnalato un utile del primo trimestre in rialzo con guadagni da investimenti e sottoscrizioni,ha migliorato le previsioni su vendite ed EPS per l'intero esercizio eha comunicato che i ricavi sono triplicati a 303 milioni di dollari nel primo trimestre.Guardando aidi Wall Street, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,38%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 5.016 punti. Variazioni negative per il(-1,24%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,7%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,44%),(-1,03%) e(-0,78%).Al top tra i(+2,79%),(+1,51%),(+0,93%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,10%. Calo deciso per, che segna un -2,18%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,49%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,22%.Tra i(+1,74%),(+1,57%),(+1,16%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,07%. In apnea, che arretra del 5,15%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,99%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,91%.