Landi Renzo scende in Borsa, rinvia CdA per interlocuzioni con banche finanziatrici

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, dopo che venerdì sera la società ha annunciato la decisione diLa decisione è dovuta alla necessità dinel processo di ridefinizione degli accordi di finanziamento a medio-lungo termine (Landi Renzo ha sforato i covenant sui debiti bancari del 1H e FY23 ottenendo un waiver dalle banche). Su questo fronte è arrivato anche il mandato acome advisor finanziario.La società ha anche comunicato alcuniche sono leggermente migliori delle attese (riviste a ribasso nel corso dell'anno): fatturato a 303 milioni di euro (-1% YoY) vs 301 milioni attesi; EBITDA adj. a 7 milioni di euro (-54% YoY) vs 6 milioni attesi; NFP a -112,4 milioni di euro (da -92,3 milioni a fine 2022) vs -119,8 milioni attesi."Sebbene i risultati preliminari 2023 siano stati leggermente superiori alle attese a livello operativo, pensiamo che lasulle nostre stime 2024 (che anticipano un netto miglioramento YoY con fatturato +5% YoY ed EBITDA oltre 2x il 2023) sia- scrivono gli analisti di- Rimaniamo in attesa di capire l'andamento delle negoziazioni con le banche con la leva finanziaria che sulle nostre stime rimane alta (circa 9x sul 2024 e 4,5x sul 2025 o escludendo i 9 milioni di prestito da soci 8x nel 2024 e 4x nel 2025) evidenziando l'esigenza di trovare una soluzione".registra una. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 0,3853 e successiva a 0,3807. Resistenza a 0,3973.