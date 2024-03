Fincantieri, Intesa alza target price e conferma Hold

Intesa Sanpaolo

Fincantieri

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 0,53 euro) ilsu, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, confermando lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che ilconferma laaziendale da parte del management. La riduzione della leva finanziaria sta procedendo in anticipo rispetto agli obiettivi iniziali (la guidance per l'indebitamento netto per l'anno fiscale 2024 è stata migliorata) e un ambiente favorevole in tutte le attività principali (come dimostrato dalla recente buona acquisizione di ordini) supporta la fiducia del management nell'(over)delivering rispetto alle ipotesi del piano.Sulla scia del miglioramento dello slancio in tutte le attività principali, Intesa Sanpaolo haper l'anno fiscale 2024 di circa il +5%."Sulla base di un forte andamento di fondo previsto della domanda sia per il business navale che per le navi offshore e specializzate, riteniamo che il- si legge nella ricerca - Ciò dovrebbe supportare ulteriormente la redditività e il profilo di liquidità nel medio termine, poiché il business navale è strutturalmente caratterizzato da margini e andamento del capitale circolante migliori e in futuro anche l'Offshore è destinato a fornire forti dinamiche su questi fronti. Sul fronte M&A ci aspettiamo che il gruppo valuti acquisizioni volte ad aumentare la propria esposizione nel business della Difesa".Viene comunque sottolineato che, "sebbene il recente flusso di notizie sembri incoraggiante, sia il processo di riduzione della leva finanziaria che il percorso verso un livello sostenibile di redditività richiedono ancora tempo, e preferiamoprima di adottare un approccio più costruttivo sul titolo".