Intesa Sanpaolo, al via programma internazionale assunzione giovani

(Teleborsa) - IMI Corporate & Investment Banking dilancia: 10 giovani neolaureate e neolaureati saranno assunti nella Divisione e accederanno a un percorso di formazione intensiva dalla durata di 18 mesi. Dopo una selezione in più fasi, le persone verranno inserite, con contratto a tempo indeterminato, nelle sedi di Londra o Milano, come Analyst nei team di Global Markets o Advisory & ESG e avranno la possibilità di intraprendere un programma di crescita personalizzato, stimolante e dinamico che liporterà a lavorare con rotazioni internazionali e inter-funzionali.In linea con le iniziative del Gruppo Intesa Sanpaolo, la Divisione IMI CIB – fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – avvia così unper inserirli in un circuito di esperienze in Italia e all'estero per costruire la leadership della banca del futuro.Tra iuna laurea magistrale in discipline economico-finanziarie, statistiche e quantitative, un'ottima conoscenza della lingua inglese, nonché la disponibilità alla mobilità internazionale. La conoscenza di una seconda lingua è considerata un ulteriore plus così come pregresse esperienze lavorative o stage.Lepotranno essere presentate fino al 3 aprile 2024 attraverso la sezione Careers del sitoIntesa Sanpaolo."I'M IN Graduate Program è un percorso di formazione pensato per attrarre nuovi talenti determinati a costruire il loro futuro lavorativo nelle aree di elevata specializzazione della Divisione IMI Corporate & Investment Banking. Il programma è un'ulteriore conferma del nostro impegno per l'orientamento professionale dei giovani attraverso iniziative strategiche che ci permettano di far conoscere, in particolare ai neolaureati, la ricchezza delle nostre professioni, le competenze e i valori che ci contraddistinguono" ha dichiaratoL'iniziativa, in linea con il, rientra nel più ampio impegno della Divisione nei confronti dei giovani, siano essi già all'interno dell'organizzazione, sia non ancora inseriti nel mondo del lavoro. Ne è conferma, ad esempio, il recente avvio della seconda edizione delella Divisione IMI CIB in collaborazione con SDA Bocconi e l'iniziativa "La Finanza e le buone storie", un ciclo di incontri, in collaborazione con Guido Maria Brera, autore del best seller Diavoli, per avvicinare gli studenti dei principali atenei italiani ai meccanismi che regolano i mercati finanziarimoderni.