USA, inflazione sopra le attese a febbraio: +3,2% su anno

(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese2024. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un +0,4%, contro la variazione del +0,3% registrata il mese precedente e il +0,4% atteso dagli analisti.L'indice relativo agliè aumentato a febbraio, così come l'indice della. Insieme, questi due indici hanno contribuito per oltre il 60% all'aumento mensile dell'indice per tutte le voci. L'indiceè cresciuto del 2,3% nel corso del mese, poiché tutti gli indici che lo compongono sono aumentati. L'indiceè rimasto invariato a febbraio, così come l'indice del. L'indice relativo alè aumentato dello 0,1% nel corso del mese., la crescita dell'inflazione è stata del 3,2% (+3,1% il consensus), dopo aver riportato una espansione del 3,1% a gennaio.Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile, (+0,3% stimato dal mercato) contro il +0,4% del mese precedente. La variazione tendenziale si attesta al +3,8%, dopo il +3,9% di gennaio e più del 3,7% stimato dagli analisti.L'indiceè diminuito dell'1,9% nei 12 mesi terminati a febbraio, mentre l'indiceè aumentato del 2,2% nell'ultimo anno.