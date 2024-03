Banche europee, Barclays: valutazioni ingiustamente depresse, UniCredit tra le preferite

Barclays

(Teleborsa) - Un anno dopo le turbolenze della Silicon Valley Bank,. L'effetto frenante esercitato sui net interest margin (NIM) dai tassi più bassi è una delle principali preoccupazioni degli investitori, ma i. Gli utili potrebbero effettivamente beneficiare della ripresa dei volumi, dell'attenuazione del rischio di credito e di una ripresa dell'attività di capital market, mentre la crescita dell'UE è in via di guarigione. Lo si legge in un'analisi disul settore, con gli analisti ribadiscono di rimanere Overweight sulle banche europee.Viene fatto notare che ildopo anni di risanamento del capitale e di riduzione dei costi, ora al 13%, mentre la fuga dei depositi in Europa è stata contenuta. Tuttavia, le, di fatto vicine ai minimi storici, cosa che riteniamo ingiusta". Questo potrebbe essere il motivo per cui gliper il settore da inizio anno, poiché i management team si concentrano sui rendimenti per gli azionisti e non solo sulle questioni normative.Il ROE delle banche europee è più alto di quello delle banche statunitensi per la prima volta in più di un decennio, ma le valutazioni relative non si sono ancora aggiustate, si legge nel report. Le tendenze degli utili non dovrebbero discostarsi sostanzialmente tra le regioni, data la portata simile dei tagli dei tassi previsti e la potenziale ripresa della crescita dei prestiti. L', in particolare quelle a piccola capitalizzazione, dati i fondamentali di bilancio più contrastanti, mentre rimane un ostacolo relativamente minore per l'Europa. Inoltre, la regolamentazione potrebbe diventare più severa negli Stati Uniti.Barclays ritiene che. Ciò significa anche che la generazione di capitale dovrebbe continuare a sostenere la distribuzione (otal return yield del 10,4% nel 2024). Un quadro simile vale ancora per il 2025 (con il Regno Unito e la Francia meglio posizionati rispetto alla media). Considerando un P/E medio nel 2025E di 7x, le banche europee "rimangono attraenti epoiché continuano a dimostrare la solidità dei loro profitti e perdite e dei loro bilanci dopo i tagli dei tassi", viene sottolineato."I(abbiamo diversi rating Overweight in Italia), confermando la resilienza degli utili nella forward-looking guidance - sostengono gli analisti - il potenziale derivante dalle opzioni di crescita esterna è un altro elemento positivo che possiamo aggiungere. Sebbene i risultati del 4° trimestre siano stati più contrastanti per le banche britanniche e francesi, prevediamo un progressivo re-rating per entrambe: le entrate bancarie del Regno Unito e lo slancio degli utili dovrebbero recuperare nei prossimi trimestri, sostenuti da un considerevole fattore di copertura da parte delle banche francesi, che riteniamo vantaggioso dai tagli dei tassi".Barclays mantiene quinditra le. Gli analisti ritengono ancora che sia troppo presto per le aziende esposte alla gestione patrimoniale, il cui re-rating dovrebbe essere più graduale e più visibile nel 2025. Preferiscono invece le attività investment bank-driven fee (ad esempio in BNP), che potrebbero beneficiare di un'accelerazione della crescita dopo i tagli dei tassi.