BFF Bank, Intesa avvia copertura con Buy e TP a 13,2 euro

(Teleborsa) -ha avviato la copertura sul titolo, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, con unper azione (upside potenziale del 18%) e una".BFF è la più grande specialty finance bank italiana, specializzata nell'acquisto e nella gestione di crediti commerciali verso fornitori delle pubbliche amministrazioni, con operazioni in 9 paesi europei. A seguito dell'acquisizione di DEPObank nel 2021, la società è entrata nei business dei servizi di pagamento e sicurezza, con benefici sulla sua base patrimoniale e finanziaria. Grazie al suo, BFF è stata in grado di generare un ROTE di circa il 30% negli ultimi 7 anni e di remunerare gli azionisti con unSecondo gli analisti, BFF potrebbe beneficiare di incentivi normativi positivi per le attività di factoring e banche depositarie. Le proposte di revisione della Direttiva sui ritardi di pagamento prevedono un aumento dei diritti di recupero dei costi da 40 euro fino a una media di 100 euro per fattura e una riduzione dei tempi di pagamento per il Servizio sanitario nazionale da 60 giorni a 30 giorni, aumentando potenzialmente il PBT di BFF fino al 15% nel primo anno e al 30% a regime. Inoltre, l'obbligo di nomina di una banca depositaria per le Casse di Previdenza a partire dal 2025 apre unda 110 miliardi di euro,, grazie al suo approccio su misura.Inoltre, l'ha fornito a BFF unrispetto alle altre società di specialty finance italiane, in quanto ha dato accesso ad una base di finanziamento relativamente stabile, con un costo scontato rispetto ai tassi di mercato. Le passività del BFF si rivalutano più velocemente delle sue attività, offrendo vantaggi nello scenario di tassi di interesse in calo che ci aspetta.Intesa Sanpaolo sottolinea anche che il modello di ricavi BFF prevede che solo il 50% dei due LP e dei costi di recupero dovuti siano maturati nel conto economico, lasciando fuori bilancio oltre 600 milioni di euro di ricavi potenziali (ovvero 1,3 volte i ricavi annuali), una parte dei quali verrà contabilizzata al momento della riscossione. Ciò rappresenta unfutura dell'azienda.