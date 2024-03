Health Italia, raggruppamento delle azioni efficace dal 18 marzo

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha comunicato che in datasinel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria Health Italia ogni n. 100 azioni ordinarie Health Italia possedute, riducendo conseguentemente le azioni in circolazione dall’attuale n. 18.978.097 al n. 189.780 post raggruppamento.Pertanto, il 18 marzo 2024 si procederà al raggruppamento delle attuali n. 18.978.097 azioni ordinarie Health Italia esistenti (con valore nominale pari a € 1,00, cedola n. 4 con l’attuale ISIN IT0005221004), in n. 189.780 nuove azioni ordinarie Health Italia (con valore nominale pari a € 100,00,cedola n. 1).