MARR, utile 2023 balza a 47 milioni di euro nonostante aumento oneri finanziari

MARR

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, ha chiuso l'esercizio 2023 conConsolidati a 2.085,5 milioni di euro, in crescita di 155 milioni rispetto ai 1.930,5 milioni del 2022. In recupero la redditività operativa con l'consolidato dell'esercizio 2023 che si attesta a 123,1 milioni di euro (82,1 milioni nel 2022) e l'che è pari a 84,9 milioni (46,2 milioni nel 2022).Ilconsolidato è di 47,1 milioni di euro e nel confronto con i 26,6 milioni del 2022 risente di maggiori oneri finanziari netti per 9,7 milioni per effetto dell'aumento del costo del denaro a partire dalla seconda metà del 2022.L'al 31 dicembre 2023 è di 223,4 milioni di euro e si confronta con 217,6 milioni del 2022. Al netto degli effetti dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta alla fine dell'esercizio 2023 si attesta a 141,8 milioni e rispetto ai 138,3 milioni del 31 dicembre 2022 risente di investimenti netti per 26,6 milioni, di cui 17,4 milioni relativi al nuovo centro distributivo in Lombardia la cui attivazione è prevista dal secondo trimestre 2024.Il Consiglio di Amministrazione odierno ha proposto all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 19 aprile la distribuzione di unlordo di 0,60 euro (0,38 euro l'esercizio precedente) con stacco cedola (n.19) il 20 maggio 2024, record date il 21 maggio e pagamento il 22 maggio.