Innovatec chiude il 2023 in pareggio. Pesano oneri finanziari e rettifiche

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha chiuso il 2023 conpari a 216 milioni di euro (FY22: 287 milioni) per la riduzione del business ecobonus 110% a seguito degli stop&go regolatori e finanziari succedutisi a partire dal secondo semestre 2022. L'risulta pari a 28,8 milioni di euro (FY22: Euro 32,4 milioni) e segue la dinamica registrata dai ricavi, parzialmente compensata da una maggiore contribuzione alla marginalità di periodo del business Ambiente ed Economia circolare rispetto al business dell'Efficienza Energetica.Glidi valore attività finanziarie aumentano a -9 milioni di euro (FY22:-1,9 milioni) per effetto del maggior indebitamento finanziario registrato nel 2023 e degli oneri di cessione a Istituti finanziari dei crediti fiscali ecobonus 110%. Ilconsolidato è sostanzialmente a break-even a 0,1 milioni di euro (FY22:10,6 milioni)"In un anno difficile e complesso per il blocco repentino ed inatteso delle misure del super ecobonus e per il deterioramento del contesto macroeconomico energivoro, abbiamo mantenuto l'impegno preso, anzi migliorandolo, con un EBITDA a 29 milioni - ha commentato il- In sviluppo e rafforzamento il business dell'Ambiente e Circolarità: la crescita del margine lordo (+30%) e della redditività al 17% sono il risultato del grosso lavoro di razionalizzazione e degli investimenti in nuove tecnologie ed impianti. Completato il riposizionamento del business EE con lo sviluppo del B2B dei progetti PA e del FTV. Il backlog di contratti e il portafoglio in consolidamento autorizzativo ci vedono complessivamente allineati con la nostra traiettoria di Piano. Valuteremo costantemente, come giusto che sia, eventuali variazioni del quadro normativo e regolatorio"Laal 31 dicembre 2023 risulta negativa a circa -64,5 milioni di euro (-49,7 milioni del 31 dicembre 2022); La positiva generazione di cassa garantita dalla redditività operativa è stata messa al servizio degli investimenti in Capex e M&A realizzati nel periodo.