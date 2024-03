Industria del gioco e dell’intrattenimento, conclusa l'edizione 2024 di Enada Primavera

Italian Exhibition Group (IEG)

(Teleborsa) - Tre dense giornate di aggiornamento normativo e di formazione professionale, tre giornate intense di business e confronto sui mercati di riferimento. Si è chiusa oggi alladove ha ospitato il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco, lamanifestazione organizzata dain collaborazione con SAPAR. In contemporanea si è tenuta anche la sesta edizione diexpo dedicato all'intrattenimento senza vincite in denaro a tutto tondo.– sottolinea IEG in una nota – chiude confermando gli ottimi risultati di presenze dell'edizione 2023 e riaffermandosi appuntamento privilegiato nel panorama espositivo per favorire occasioni di networking e di business tra operatori professionali e aziende, italiane ed estere, grazie ad appuntamenti, workshop, talk e approfondimenti ben calibrati sulle novità legislative e gli scenari del settore, col contributo di aziende, esperti, associazioni e istituzioni. Soddisfazione, dunque, tra aziende e visitatori trade che si sono incontrati tra i padiglioni del quartiere fieristico riminese. Tante anche le novità presentate in fiera, a ulteriore conferma della dinamicità del comparto".L'edizione 2024 ha visto anche debuttare, una sezione particolarmente apprezzata in un settore come questo, molto attento ai cambiamenti tecnologici. In occasione dell'opening è stato consegnato un premio alle start-up e alle aziende innovative, realizzato con la main partnership di ANGI.Particolarmente intenso il confronto sul, con un convegno di apertura al quale ha partecipato l'europarlamentaree il gotha del settore, rappresentato dalil presidente di(presidente EGP-FIPE),(presidente Astro),(presidente ACADI),(presidente ACMI),(Centro Studi Gioco Pubblico).Nel pomeriggio del primo giorno si è poi tenuto l'incontro sul. Sul tema si è tornati approfonditamente anche nella mattinata della seconda giornata all'interno delNel pomeriggio, spazio al connubio tra gioco e sport nell'ambito del. Tra i temi toccati dai relatori, l'importanza della presenza degli operatori del gioco legale per arginare quello irregolare. Nella mattinata della terza e ultima giornata di Enada Primavera 2024, la Vision Arena ha ospitato il cNel corso delle tre giornate si è anche svolta laorganizzato in collaborazione con, occasione per i giocatori di misurarsi sulle versioni più ricercate de i flipper di Jersey Jack Pinball, di vincere premi e guadagnare punti preziosi, validi per il ranking mondiale del WPPR (World pinball player rankings).L'appuntamento con lae laè fissato dal 18 al 20 marzo 2025, sempre alla fiera di Rimini.