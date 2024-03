Iveco, Tanganelli: opportunità per aumentare dividendo, ma serve robusta cash generation

Iveco Group

(Teleborsa) - "La dividend policy è distribuire il 25% dell'utile netto, che è il minimo. Quindi, ma prima dobbiamo essere. Dovremo vedere durante il piano, ma c'è la volontà di rendere gli azionisti contenti e vogliamo farlo. Lo ha affermatodi, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano strategico , in occasione del Capital Markets Day odierno a Torino."Siamo una società che sta crescendo - ha aggiunto il CEO Gerrit Marx - Pagheremo un dividendo, ma siamo un gruppo in trasformazione, quindie non aspiriamo ad esserlo.e credo che il valore per un azionista sia lì".