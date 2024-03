Lombardi Stronati (Oeci): “Ridurre drasticamente i tassi per aiutare famiglie e imprese”

(Teleborsa) - “Il sillogismova necessariamente rivisto. Se oggi guardiamo ai bilanci delle aziende noteremo come tra le prime voci dei costi troviamo gli. Nel momento in cui una componente di costo aumenta, in questo caso quella determinata dall’aumento dei mutui e dei prestiti, l’azienda proverà a ribaltarlo sui ricavi alzando i prezzi e dunque creando inflazione. La soluzione più diretta per sostenere l’economia del Paese e leè quella di ottenere la riduzione drastica dei tassi d’interesse in modo da alleggerire l’impatto che gli stessi hanno sui mutui. Specie quando ci troviamo di fronte a una inflazione, come quella che ha interessato l’Europa, generata dalla carenza di offerta e non dall’eccessiva circolazione monetaria”. Queste le parole dell’avvocato, presidente dell'nel corso del focus su “”.“Un ulteriore errore commesso dall’UE è stato quello di alzare i tassi troppo velocemente, ben due volte per 0,50 in poco tempo. Per apprezzare gli effetti dei rialzi sull’- ha sottolineato Lombardi Stronati - bisogna attendere almeno un paio d’anni. In economia le regole del gioco non si possono cambiare in modo così repentino poiché si corre il rischio di generare scompensi di. Il denaro va pagato poco e deve esserci stabilità perché solo così si fa marciare l’e non la speculazione”.Sul tema delladel fisco e dell’evasione il presidente di Oeci ammonisce: “Che ci siain Italia è assolutamente vero ma non siamo il Paese messo peggio al mondo. Se andiamo a cercare i capitali nascosti nei paradisi fiscali, ricordo i Panama papers, vedremo che ad evadere anche più di noi sono i tedeschi, francesi, solo per rimanere in Europa. Piuttosto l’è quella di una massa di crediti non riscossi, circa, che ci deve far pensare. Una cifra così grande accumulata nel tempo, con tutti i mezzi che ha a disposizione l’, vuol dire che c’è qualcosa che va rivisto nell’intero sistema fiscale. Occorre un provvedimento di ‘pace fiscale’ sui contenziosi, non un condono, che sia meno timido rispetto a quello proposto lo scorso anno. Serve un vero e proprio ‘patto sociale’ - ribadisce Lombardi Stronati - che preveda una pace fiscale aggressiva i cui proventi per le casse dello Stato si utilizzino per un taglio più incisivo del cuneo fiscale. Solo così potremo ottenere un alleggerimento progressivo della pressione fiscale con percentuali più ragionevoli che inducano i contribuenti a versare il giusto”.