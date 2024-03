Assegno unico, Inps: disponibile la nuova funzionalità “Subentro Patronato”

(Teleborsa) - L’ha pubblicato ieri il Messaggio numero 1108 con cui rende nota lache consente al richiedente dell’Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico di conferire all’il mandato di assistenza e rappresentanza relativo a una domanda già in corso, presentata dallo stesso cittadino o da un diverso Istituto di Patronato. Per usufruire della suddetta funzionalità, il cittadino potrà rivolgersi direttamente al nuovo Patronato o, in alternativa, alle Strutture territoriali dell’INPS.Una volta ricevuta la, l’operatore di Patronato potrà accedere alla funzionalità nella sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, alla voce “Subentro Patronato”. Per procedere alla richiesta di subentro è necessario che i contatti del richiedente l’AUU siano correttamente inseriti e aggiornati nella sezione “Contatti” dell’area riservata MyINPS nel sito istituzionale www.inps.it. In caso contrario, il cittadino potrà rivolgersi alla Struttura territoriale INPS di riferimento per procedere con la richiesta di subentro.In entrambi i casi, qualora l’abbia avuto esito positivo, verrà inviata una PEC all’Istituto di Patronato uscente con l’informazione che un nuovo soggetto è subentrato nella gestione della domanda di AUU.