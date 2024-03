Cembre, downgrade a Neutral da Banca Akros con TP confermato

Cembre

(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato ada Buy lasul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, confermando ilGli analisti scrivono che i, anche se la redditività è stata piuttosto debole nel quarto trimestre. A questo proposito ricordano che il quarto trimestre è tipicamente il trimestre in cui vengono effettuati i prezzi di mercato delle materie prime e delle scorte e come tale sono possibili alcune oscillazioni. Il piccolo deficit a livello di margine EBITDA è stato compensato da minori tasse aiutate dal patent box. La società ha confermato il suo solido profilo di generazione di cassa anche nell'ultimo trimestre, sebbene leggermente inferiore alle previsioni, probabilmente a causa di un NWC leggermente superiore.Alla luce della sua forte posizione di cassa, l'azienda ha deciso di pagare un dividendo di 1,8 euro, sopra la previsione di Banca Akros per 1,4 euro o uno unGli analisti hannoper riflettere il dividendo più elevato e una redditività leggermente inferiore, o un piccolo aggiustamento del 3%.Considerata la mancanza di upside nominale e la, hanno portato il rating a Neutral, sottolineando che "i principali rischi risiedono in un rallentamento ciclico, il principale rialzo in un'accelerazione nell'adozione dei prodotti da parte dell'azienda sul mercato e/o in un aumento delle quote di mercato".