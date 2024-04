Pattern, downgrade a Neutral da CFO SIM con taglio target price

Pattern

(Teleborsa) - CFO SIM ha ridotto aper azione (dai precedenti 7,80 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, peggiorando anche laa "" da "Buy" visto il potenziale upside del 10,2%.Gli analisti hanno scritto che Pattern ha riportato, in particolare per quanto riguarda l'EBITDA e la generazione di CF. L'enorme aumento del margine EBITDA è stato trainato principalmente dal segmento della maglieria, che ha registrato una brillante seconda metà dell'anno. Nel 2024 Pattern prevede un primo semestre con performance in linea con l'anno precedente e risultati potenzialmente in crescita nel secondo semestre, con un consolidamento dei margini.A seguito dei risultati dell'anno fiscale 2023 e delle prospettive qualitative annunciate dal gruppo, il broker hatenendo conto di: 1) crescita delle vendite inferiore a quanto precedentemente previsto; 2) redditività ancora a doppia cifra ma inferiore a quella del FY23; 3) investimento di 500 mila euro in una JV con un produttore nazionale di cashmere; 4) ottimizzazione degli investimenti per la nuova sede di Torino. Il risultato combinato è, in media, undel 5,3%, 13,1% e 42,7% nel 2024-25."Sulla base delle nuove stime, riteniamo che Pattern abbia- si legge nella ricerca - Pertanto, modifichiamo la nostra valutazione in Neutral. La riduzione del PT è in parte dovuta al dividendo straordinario superiore alle attese (0,58 euro per azione, rispetto alla nostra previsione di 0,17 euro per azione).