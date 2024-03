Consob oscura 7 siti abusivi, totale sale a 1042

(Teleborsa) -ha ordinato l'oscuramento diche offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva emediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramentoil numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.L'Autorità - spiega la nota - si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.