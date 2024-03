Eventi e scadenze del 15 marzo 2024

Lunedì 11/03/2024

Martedì 12/03/2024

Giovedì 14/03/2024

Venerdì 15/03/2024

Aatech

Almawave

Banca Popolare di Sondrio

Bioera

Cy4Gate

DiaSorin

El.En

Eukedos

Groupon

I Grandi Viaggi

IRCE

Masi Agricola

Omer

Pharmanutra

Sanlorenzo

Saras

Technoprobe

(Teleborsa) -- New York - 68a Commissione annuale sulla condizione della donna (CSW68), il più grande incontro globale annuale delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Saranno presenti rappresentanti della società civile, funzionari governativi, responsabili politici ed esperti- Verona - Terza edizione della più grande fiera innovativa su logistica sostenibile, trasporti e servizi a 360°. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario- Verona e Trento- La Riunione Ministeriale G7 su Industria, Tecnologia e Digitale si svolgerà il primo giorno a Verona e il secondo a Trento. Le due giornate saranno presiedute rispettivamente dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal Sottosegretario di Stato Alessio Butti- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito11:00 -- Cassino - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia commemorativa dell'ottantesimo anniversario della distruzione della città di Cassino11:30 -- La presentazione della nuova release dell'Osservatorio SalvaLaTuaCasa di SaveYourHome (SYHO), realizzato in collaborazione con Nomisma, si svolgerà presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Interverranno, tra gli altri, Luca Dondi dall'Orologio, (AD Nomisma) e Carlo De Masi (Presidente nazionale Adiconsum)- Regolamento medio-lungo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione Progetto di Bilancio di Esercizio 2023 e Bilancio Consolidato 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive relative primo trimestre che si chiuderà il 31 gennaio 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti