Webuild, risultati 2023 sopra guidance. Stima 11 miliardi di ricavi nel 2024

Webuild

(Teleborsa) - Nel 2023 il Gruppoha segnato, superando nettamente la guidance per l’anno. Isi attestano a 10 miliardi e segnano una crescita su base annua pari al 22%, mentre l’ EBITDA si attesta a 819 milioni in aumento del 43% rispetto all’esercizio 2022 (572 milioni).Webuild ha registrato per il terzo anno consecutivocon ordini acquisiti per 22 miliardi e un book to bill di 2,7x, superando nettamente il target di 1,1x per l’anno. Ilha raggiunto i massimi storici di 64 miliardi, superando già il target atteso di fine Piano al 2025.L’raggiunge 475 milioni (321 milioni nel 2022) con un incremento su base annua del 48%. Ilè pari a 393 milioni (252 milioni nel 2022), in crescita del 56%. L'attribuibile al Gruppo si attesta a 236 milioni, raddoppiando di fatto i risultati ottenuti nell'esercizio 2022 (118 milioni).di 2.609 milioni, è in miglioramento di 11 milioni rispetto al 31 dicembre 2022 (2.619 milioni).Per l'anno in corso è atteso un book-to-bill maggiore di 1,0X, e il proseguimento del trend di crescita conedmaggiore di 900 milioni. Nonostante la crescita, "il Gruppo continuerà a focalizzarsi sulla generazione di cassa, mantenendo una, attesa superiore a 400 milioni".Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di convocare, per il giornoin sede ordinaria e straordinaria (per deliberare, tra l’altro, sulla proposta di modifica statutaria pervenuta dal socio Salini. Il CdA proporrà la distribuzione, a valere sugli utili di esercizio e sulle “Altre Riserve Avanzo di Scissione”, di ununitario complessivo di 0,071 euro al lordo della ritenuta di legge per ciascuna azione ordinaria esistente e avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola, e di 0,824 al lordo della ritenuta di legge per ciascuna azione di risparmio esistente.