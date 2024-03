Banche, prestiti e tassi in calo con frenata economia

(Teleborsa) -coerentemente con il rallentamento della crescita economica, che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti: a febbraio 2024, isonodopo aver registrato a gennaio un calo del 2,6%. In particolare, i prestitisono diminuitie quelliPer effetto della frenata della domanda e del calo generalizzato dei rendimenti sul mercato dai picchi del 2023 (il rendimento del BTP nei primi 13 giorni di marzo è calato di 131 punti, quello del BOT di 30 punti e l'IRS a 10 anni di 90 punti rispetto al massimo raggiunto a ottobre 2023)sulle nuove operazioni di finanziamentoper l'acquisto di abitazionidal 3,98% di gennaio 2024 e dal 4,42% di dicembre 2023; ilalle imprese sceso% dal 5,48% di gennaio 2024 e dal 5,45% di dicembre 2023; il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato del 4,78%.Sul fronte delladopo il -1,8% di gennaio, mentre glipresentano un(146,7 miliardi famiglie, 21,7 imprese e il restante fra imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). La raccolta a medio e lungo termine, tramite, è cresciuta rispetto ad un anno prima del(+21% nel mese precedente).Conseguentemente al calo dei rendimenti dei titoli di stato, il(cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a febbraio 2024mentre il rendimento delle nuove emissioni dia febbraio 2024 ècon un incremento di 272 punti base rispetto a giugno 2022 quando era l’1,31%. Il tasso medio sul totale de(certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è(0,32% a giugno 2022). Il tasso sui soli depositi in conto corrente è lo 0,54%, come nel mese.(al netto di svalutazioni e accantonamenti) sono statea gennaio (16,7 miliardi a dicembre 2023). Se confrontato con il livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto nel novembre 2015 (88,8 miliardi), il calo è di 71,3 miliardi. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è all’1,04% a gennaio 2024 (0,98% a dicembre 2023; 4,89% a novembre 2015).